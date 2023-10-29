Россиянам напомнили о налогах, которые нужно оплатить до 1 декабря

Речь идет о земельном, имущественном и транспортном налогах Председатель комитета по налогам московского городского отделения "Опоры России" Павел Зюков рассказал о том, какие налоги нужно выплатить россиянам до 1 декабря.
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