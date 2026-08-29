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Татар-информ

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ТНФ в Казани, пробег под колпаком и «Новая волна» на старый лад: акценты недели

ТНФ в Казани, пробег под колпаком и «Новая волна» на старый лад: акценты недели

В Казани прошел Татарстанский нефтегазохимический форум, в России готовят законопроект о «прозрачности» подержанных авто, столица Татарстана приняла вторую «Новую волну».

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