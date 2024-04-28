Площадь Гарибальди в Мехико - праздник каждую ночь

Дорога от моего отеля к площади Гарибальди оказалась извилистой. Она петляла из улицы в улицу, и в свете фонарей внезапно появлялись прохожие из ночных лабиринтов, заставляя меня вздрагивать от неожиданности.
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