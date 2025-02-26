Специалисты музея установили убийство 11 пленных в лагере Колосйоки-8 в годы ВОВ

РЕН ТВ Благодаря карточкам военнопленных и научным статьям, полученным из финских архивов и собранным в Историко-краеведческом музее Печенгского района Мурманской области специалисты установили убийство 11 советских военнопленных в финском лагере Колосйоки-8 в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), заявила РЕН ТВ методист по научно-просветительской деятельности музея Анна Чурлик.