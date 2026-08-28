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Информагентства требуют от Израиля объяснений по удару по больнице в Газе

Круп­ней­шие меж­ду­на­род­ные инфор­ма­ци­он­ные агент­ства Associated Press (AP) и Reuters высту­пи­ли с сов­мест­ным заяв­ле­ни­ем, при­уро­чен­ным к пер­вой годов­щине авиа­уда­ра по боль­ни­це Насер в сек­то­ре Газа.

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