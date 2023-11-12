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Маск обратил внимание на статью WP о роли ВСУ в подрыве "Северных потоков"

Маск обратил внимание на статью WP о роли ВСУ в подрыве "Северных потоков"

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на статью The Washington Post, в которой утверждается, что операцию по подрыву "Северных потоков" в 2022-м году координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский.

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