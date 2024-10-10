Матвиенко: сотрудничество с Таджикистаном - в приоритете внешней политики РФ

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в ходе открытия пленарного заседания VIII Межпарламентского форума "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества" назвала сотрудничество с Таджикистаном приоритетным направлением внешней политики РФ.
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