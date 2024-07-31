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Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Рамос и Лисбоа сыграют с Готтарди и Менегатти, Артачо и Клэнси против Бэнсли и Буковец, другие матчи

Пляжный волейбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Групповой этап 3-й тур Группа A 1 августа Лилиана Фернандес / Паула Гутьеррес (Испания) – Марва Абдельхади / Доаа Эльгобаши (Египет) – 12.

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