Charli XCX выпустила ремикс-альбом с суперзвёздами

Charli XCX снова удивляет! Её новый ремикс-альбом "Brat and it’s completely different but also still brat" – это совершенно новая версия летней пластинки "Brat", которая уже стала одним из главных хитов 2024-го года.
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