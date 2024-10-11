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Charli XCX выпустила ремикс-альбом с суперзвёздами

Charli XCX выпустила ремикс-альбом с суперзвёздами

Charli XCX снова удивляет! Её новый ремикс-альбом "Brat and it’s completely different but also still brat" – это совершенно новая версия летней пластинки "Brat", которая уже стала одним из главных хитов 2024-го года.

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