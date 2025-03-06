❗️Путин поговорил с матерью погибшего бойца 810-й бригады морпехов ЧФ «Ваш сын не зря свою жизнь за Родину отдал.
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❗️Путин поговорил с матерью погибшего бойца 810-й бригады морпехов ЧФ «Ваш сын не зря свою жизнь за Родину отдал.