Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Резня в Сирии. Ирану приготовиться...

Итак, гуманитарно-цивилизационного чуда в Сирии не произошло: боевики-исламисты свергнувшие пророссийский режим династии Асадов и пришедшие к власти при активнейшей поддержке Турции, Израиля и США - некоторое время пытались играть в цивилизованных людей, способных даже иногда одевать костюмы и не любить прилюдно козочек с овечками.

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