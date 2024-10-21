Россиянам сообщили про болезни, о которых говорит повышенный гемоглобин

У этого показателя есть верхняя граница Считается, что низкий гемоглобин —– плохо, а вот высокий — другое дело, но есть и верхняя граница нормы, сказала «Вечерней Москве» детский гематолог Дарья Федорова.
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