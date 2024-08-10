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Всё о разводах

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Почему женщины в СССР были с животиками?

Почему женщины в СССР были с животиками?

У одной острой на язычок блогерши увидела бурное обсуждение: почему женские фигуры со временем изменились? Почему на старых снимках времен СССР у женщин широкие талии и внушительные животы, а в современном мире чаще встретишь женщин с фигурой «груша» и тонкой талией? Блогерша рассматривает следующие причины: неправильное питание, отсутствие фитнеса, гинекологические болячки.

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