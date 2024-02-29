Экономист Кузнецов рассказал, что вклад с плавающей ставкой может быть удобен

Вклад с переменной процентной ставкой, связанной с ключевой ставкой Центробанка (ЦБ РФ), может не приносить значительных финансовых выгод, но может быть более удобным в сравнении со стандартными продуктами.
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