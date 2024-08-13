Штурмовики ВСУ рассказали, что в Курской области их взяли в плен на второй день

Плененные в Курской области украинские боевики пробыли на территории региона около суток, прежде чем их взяли в плен российские военнослужащие, сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
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