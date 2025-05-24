Мусанг: ложный гермафродитизм и кофе из какашек

Вы когда-нибудь слышали о кофе, приготовленном из фекалий? А это король мусангов, небольшое животное, экскременты которого можно использовать для приготовления одного из самых дорогих сортов кофе — «кофе из кошачьих какашек».
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