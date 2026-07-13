Дмитрий Хвостов присоединился к МБА-МАИ

МБА-МАИ объявил о переходе разыгрывающего Дмитрия Хвостова (36 лет, 190 см). На протяжении карьеры Хвостов выступал за московское «Динамо», «Химки», «Локомотив-Кубань», «Зенит» и «Пари НН».
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