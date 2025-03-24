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Волынец: выплаты в Орловской области не только для школьниц, но и для студенток

Волынец: выплаты в Орловской области не только для школьниц, но и для студенток

Уполномоченный по правам ребёнка Республики Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя в беседе с RT информацию, что в Орловской области беременные школьницы, вставшие на учёт, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс.

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