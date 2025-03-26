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Вечерний Новосибирск

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Школьница из Новосибирской области подняла гирю 334 раза подряд

Школьница из Новосибирской области подняла гирю 334 раза подряд

Соревнования прошли в Бердске, в них приняли участие 176 человек, сообщают в пресс-службе министерства физической культуры и спорта НСО.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Идиоты
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2 д.
Leonid PlиGin
Идиоты! Неужели организаторы соревнований не понимают, что девочкам, женщинам категорически нельзя заниматься тяжёлой атлетикой. Структура их организма совершенно другая, нежели у мужчин. Я понимаю, организаторам соревнований в будущем не предстоит рожать детей, а портить они уже и сейчас могут.
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2 д.
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