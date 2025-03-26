Юная спортсменка из Новосибирской области подняла гирю 334 раза подряд

Leonid PlиGin

Идиоты! Неужели организаторы соревнований не понимают, что девочкам, женщинам категорически нельзя заниматься тяжёлой атлетикой. Структура их организма совершенно другая, нежели у мужчин. Я понимаю, организаторам соревнований в будущем не предстоит рожать детей, а портить они уже и сейчас могут.