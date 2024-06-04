Шойгу простился с Артуром Чилингаровым

Экс-министр приехал в храм Христа Спасителя. Секретарь Совбеза РФ и бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал на церемонию прощания с известным ученым, путешественником и политиком Артуром Чилингаровым.
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