NZZ: финские депутаты решили обвинить Россию в проникновении в свои квартиры

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Несколько финских депутатов пожаловались на то, что кто-то залез в их дома и квартиры, и поспешили обвинить Россию.
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