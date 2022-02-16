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  • Владимир Барышев
    А наш суверенитет продан нашими властными рукамиводителями, за Западные подачки и право жить там и грабить ,Россию ва...У РОССИИ НЕ ХВАТА...
  • Нина Толкачева
    Это какой же слуга может запретить своего хозяина? ВОЗ - одна из глобалистских организаций, работает под эгидой Всеми...У РОССИИ НЕ ХВАТА...
  • юрий смирнов
    запретить ВОЗ на территории РоссииУ РОССИИ НЕ ХВАТА...

У РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ СУВЕРЕНИТЕТА, ЧТОБЫ СПОРИТЬ С ВОЗ

У РОССИИ НЕ ХВАТАЕТ СУВЕРЕНИТЕТА, ЧТОБЫ СПОРИТЬ С ВОЗ

ФОТО: RAFAPRESS / SHUTTERSTOCK.COM Врач-психотерапевт, директор центра преодоления зависимостей "Подвижник" Вячеслав Боровских считает, что новый международный классификатор болезней Всемирной организации здравоохранения МКБ-11 направлен на лишение России своего суверенитета.

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