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ФедералПресс

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Из-за летнего паводка тюменский водозабор перевели в особый режим: воду очищают в 10 раз сильнее

Из-за летнего паводка тюменский водозабор перевели в особый режим: воду очищают в 10 раз сильнее

ТЮМЕНЬ, 23 июля, ФедералПресс. Аномальный летний паводок и критическое падение уровня кислорода в речной воде заставили технологов «Росводоканала» перевести городские очистные сооружения на усиленный график работы.

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