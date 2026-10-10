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Царьград

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В Екатеринбурге стартовал XI Фестиваль еврейской культуры

В Екатеринбурге стартовал XI Фестиваль еврейской культуры

С 9 по 29 октября в Екатеринбурге пройдут концерты, спектакли, выставки, экскурсии и лекции в рамках XI Фестиваля современной еврейской культуры.

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