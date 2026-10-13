AliExpress: самые востребованные планшеты в России осени 2026 года⁠⁠

Спрос на планшеты в России вырос В третьем квартале 2026 года продажи планшетов на AliExpress в России выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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