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AliExpress: самые востребованные планшеты в России осени 2026 года⁠⁠

AliExpress: самые востребованные планшеты в России осени 2026 года⁠⁠

Спрос на планшеты в России вырос В третьем квартале 2026 года продажи планшетов на AliExpress в России выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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