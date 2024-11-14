Власти России подготовили демографическую стратегию "семейноцентризма"

Российские власти планируют усовершенствовать правила предоставления материнского капитала, повысить эффективность выплаты алиментов, ввести награды для "многовнуковых" дедушек и бабушек и принять другие меры в рамках реализации семейной и демографической политики.
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