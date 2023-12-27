Обнаруживший виллу тещи Зеленского египетский журналист найден мертвым

Мохаммед Аль-Алави, известный египетский журналист, был обнаружен мертвым в Хургаде. Отмечается, что он погиб при странных обстоятельствах.
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