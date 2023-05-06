Аргументы недели

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Байден, оговорившись, чуть не заявил, что на выборах президента США «нельзя дать победить Обаме»

Байден, оговорившись, чуть не заявил, что на выборах президента США «нельзя дать победить Обаме»

Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден, оговорившись в ходе телевизионного интервью, чуть не заявил, что на выборах президента в 2024 году «нельзя дать победить Обаме».

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