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60% опрошенных россиян считают, что охранникам нужно выдать боевое оружие

60% опрошенных россиян считают, что охранникам нужно выдать боевое оружие. Как пишет Комсомольская правда, все охранники обязаны проходить специальную подготовку и должны иметь при себе боевое оружие, чтобы им воспользоваться в случае ЧП, считает большинство участников опроса.

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