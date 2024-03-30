60% опрошенных россиян считают, что охранникам нужно выдать боевое оружие. Как пишет Комсомольская правда, все охранники обязаны проходить специальную подготовку и должны иметь при себе боевое оружие, чтобы им воспользоваться в случае ЧП, считает большинство участников опроса.