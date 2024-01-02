Российские эксперты рассказали, кто и как в стране делает опасную красную икру Ирэн ОрлонскаяВ канун новогодних праздников 2024 года проект SHOT ПРОВЕРКА, в сотрудничестве с Роскачеством, провел тщательную проверку качества красной икры – одного из самых популярных праздничных блюд.