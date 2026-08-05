Филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» организует для жителей региона День клиентам

В четверг, 6 августа, в филиале «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» состоится День клиента. В ходе личного приема жители Кировской области смогут проконсультироваться по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.
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