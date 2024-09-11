Харрис ответила на слова Трампа о ее встрече с Путиным до начала СВО

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отвергла утверждения своего соперника Дональда Трампа о ее встрече с главой РФ Владимиром Путиным за три дня до начала спецоперации, пишет ТАСС.
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