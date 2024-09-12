Растет число желающих пойти на военную службу по контракту

Перед столичным пунктом отбора на военную службу на улице Яблочкова - очередь на вход. По подсчетам сотрудников, контракты с Минобороны на службу в зоне СВО здесь только за день подписывают порядка 200 добровольцев, а случается - и до 300.
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