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Растет число желающих пойти на военную службу по контракту

Растет число желающих пойти на военную службу по контракту

Перед столичным пунктом отбора на военную службу на улице Яблочкова - очередь на вход. По подсчетам сотрудников, контракты с Минобороны на службу в зоне СВО здесь только за день подписывают порядка 200 добровольцев, а случается - и до 300.

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