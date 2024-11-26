Стало известно о недавних поставках британских ракет Storm Shadow на Украину

Великобритания поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину. Точная дата поставки не уточняется, известно лишь, что это произошло до официального разрешения на применение этих боеприпасов для ударов по России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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