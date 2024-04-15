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SHAMAN рассказал, почему снял обручальное кольцо

SHAMAN рассказал, почему снял обручальное кольцо

В последние время SHAMAN вдохновляют миллионы людей по всей стране своими песнями. В интервью российский артист признался, что ему все еще сложно привыкнуть к внезапной славе, особенно к назойливому вмешательству прессы в его личную жизнь.

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