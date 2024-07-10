Песков назвал безответственным шагом заявление премьера Британии об ударах по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал очередным безответственным шагом заявление нового премьера Британии Кира Стармера о праве Украины наносить удары ракетами Storm Shadow по территории России.
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