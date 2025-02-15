Желания и возможности: какой военно-морской флот по силам построить России?

Может ли Россия стать в будущем новой «Владычицей морской», обойдя США и догоняющий их Китай? Нет. Но тогда какой военно-морской флот нужен «великой сухопутной державе», и по каким принципам он может быть построен?Из крайности в крайностьВ предыдущей публикации мы подробно рассказали о тех принципах, которыми руководствовались Соединенные Штаты и Поднебесная при построении своих ВМС.