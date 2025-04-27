В аэропорту Кишинёва задержали лидера комитета "Победа". За недовольство Санду и её партией

Eduard А почему они должны быть ей довольны? Оеа пытается Молдавию подарить Румынии,за что получит не малые деньги,а люди лишаться страныСомневаюсь,что Румыния богатая страна,это страна цыган!

Eduard Румыния что-то не собирается войти в Молдавию хотя конечно страна,но Молдавия увеличится! Но дураков в Румынии нет даром отдаться молдаванам!