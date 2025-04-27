Главу оргкомитета "Победа" Алексея Петровича задержали в кишинёвском аэропорту.В аэропорту Кишинёва произошёл неприятный инцидент с участием руководителя совета русских соотечественников в Молдавии, главы оргкомитета "Победа" Алексеем Петровичем.
В аэропорту Кишинёва задержали лидера комитета "Победа". За недовольство Санду и её партией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
А почему они должны быть ей довольны? Оеа пытается Молдавию подарить Румынии,за что получит не малые деньги,а люди лишаться страныСомневаюсь,что Румыния богатая страна,это страна цыган!
Ответить
15 час.
Eduard
Румыния что-то не собирается войти в Молдавию хотя конечно страна,но Молдавия увеличится! Но дураков в Румынии нет даром отдаться молдаванам!
Ответить
15 час.
Eduard
Все люди разные и имеют свое мнение.Нам плевать на продажную шалаву Санду и её прступному режиму!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии