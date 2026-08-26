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Власти ХМАО заняли у «Сбера» 10 млрд рублей, совокупный долг перед банками достиг 12,5 млрд

Власти ХМАО заняли у «Сбера» 10 млрд рублей, совокупный долг перед банками достиг 12,5 млрд

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заключило контракты на очередной транш коммерческих кредитов в 10 млрд рублей, совокупная переплата по ним составит 1,6 млрд рублей.

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