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Царьград

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Зеленскому не нужны SCALP, на кону стоит нечто большее. Telegraph раскрыл игру Бернема

Зеленскому не нужны SCALP, на кону стоит нечто большее. Telegraph раскрыл игру Бернема

Зеленскому на самом деле не нужны ракеты SCALP, которые ему пообещали британцы. На кону стоит нечто большее, чем обычная крылатая ракета.

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