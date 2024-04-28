Юнармейцы Хакасии приняли участие в патриотической акции автопробег «Победы»

За четыре дня участники автопробега, среди которых сотрудники ДОСААФ, общественники и воспитанники военно-патриотического клуба «Авангард», посетили 11 населенных пунктов республики, встретились с местными жителями и провели памятные мероприятия, приуроченные к 79-ой годовщине Победы.