Расчеты самоходных орудий «Нона-СВК» ЦВО уничтожили мобильную группу ВСУ на Краснолиманском направлении

Взаимодействуя с операторами беспилотной авиации, артиллеристы ЦВО провели перенос огня на разведанный запасный маршрут ротации ВСУ, также уничтожив легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника.
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