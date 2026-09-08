Попытки обвинить во всем Россию являются русофобией, переходящей в манию преследования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, что он не планирует менять свою антироссийскую политику.