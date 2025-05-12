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Гаджиев – о поединке Махачева и Маддалены: «Шансы близки к равным. Эта победа сделает Ислама величайшим бойцом MMA для многих»

«Выиграет ли Махачев у Маддалены? Думаю, что шансы в этом бою близки к равным, но все реально. И для многих такая победа Ислама сделает его величайшим бойцом в истории MMA.

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