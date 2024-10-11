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5koleso.ru

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В России начали собирать кроссоверы и седаны на метане

В России начали собирать кроссоверы и седаны на метане

Калининградский «Автотор» совместно с ООО «Газпром газомоторные системы» на полях Петербургского международного газового форума 2024 представил первые результаты работы над проектом по расширению перечня транспортных средств на метане.

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