В России начали собирать кроссоверы и седаны на метане

Калининградский «Автотор» совместно с ООО «Газпром газомоторные системы» на полях Петербургского международного газового форума 2024 представил первые результаты работы над проектом по расширению перечня транспортных средств на метане.
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