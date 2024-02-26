Депутат Шеремет: угрозы главы ГУР Буданова Крыму являются форменным нацизмом

НЭ Наталья Эрнст Потому что эта жирная рожа не заслуживает просто смерти. По крайней мере не сейчас. Он должен сидеть в тюрьме. Очень строго режима, чтобы водили по коридору ластами вверх. Лет через 5 можно и замочить.

М ММ Слишком Вы добрая. Какая тюрьма? Только виселица на майдане в Киеве! Как в 1944 году.