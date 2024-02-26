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Депутат Шеремет: угрозы главы ГУР Буданова Крыму являются форменным нацизмом

Депутат Шеремет: угрозы главы ГУР Буданова Крыму являются форменным нацизмом

Депутат российской Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал форменным нацизмом угрозы руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова в адрес региона.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Потому что эта жирная рожа не заслуживает просто смерти. По крайней мере не сейчас. Он должен сидеть в тюрьме. Очень строго режима, чтобы водили по коридору ластами вверх. Лет через 5 можно и замочить.
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14 час.
М
ММ
Слишком Вы добрая. Какая тюрьма? Только виселица на майдане в Киеве! Как в 1944 году.
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13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Да ему в тюрьме такие условия создадут, что он сам будет просить, чтобы убили его уже. А потом виселица...
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8 час.

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