Министр ЕЭК объяснил уникальность идеи создания наднациональной валюты БРИКС

Создание наднациональной валюты странами БРИКС является уникальной и перспективной идеей, ведь ранее такого не было, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе ПМЭФ, пишет РИА Новости.