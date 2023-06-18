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Министр ЕЭК объяснил уникальность идеи создания наднациональной валюты БРИКС

Министр ЕЭК объяснил уникальность идеи создания наднациональной валюты БРИКС

Создание наднациональной валюты странами БРИКС является уникальной и перспективной идеей, ведь ранее такого не было, заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе ПМЭФ, пишет РИА Новости.

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