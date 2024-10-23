Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Население Украины с 2014 года сократилось на 10 млн человек, в том числе на 8 млн с февраля 2022 года, сообщила представитель ООН Флоренс Бауэр.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Население Украины с 2014 года сократилось на 10 млн человек, в том числе на 8 млн с февраля 2022 года, сообщила представитель ООН Флоренс Бауэр.
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