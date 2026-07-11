В Северодвинске школьница украла карту у спящего соседа и пошла в магазин с бабушкой

Перед судом предстанут 14-летняя девушка и её бабушка.В Северодвинске завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летней местной жительницы и её бабушки, которых обвиняют в хищении денег с банковского счёта.
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